"Теперь, что касается тела, не тела. Дело совершенно не в этом. И, на мой взгляд, этого не нужно трогать", — сказал Путин на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о Ленине.

По словам президента, много людей связывают с фигурой Ленина свою жизнь, достижения прошлого. "Поэтому надо просто идти вперед и развиваться активно", — сказал глава государства.

Он также высказал свое мнение о Ленине. Путин считает, что его фигура в истории неоднозначна, и он был, скорее, не государственным деятелем, а революционером, и его решения об устройстве страны имели негативные последствия в будущем.

"Сегодня с позиции моего сегодняшнего опыта я понимаю, что, кроме идеологической составляющей, есть еще и геополитические. Они совершенно не учитывались при создании Советского Союза. Все это было очень политизировано в свое время. Партия начала разваливаться — все, и страна за ней посыпалась. Это ошибка, абсолютная, кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве", — сказал Путин.

По его мнению, строительство не федеративного, а конфедеративного государства Лениным привели к тому, что этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза. При этом территории не всегда соответствовали традиционным местам проживания народов.

"Поэтому сразу возникли болевые точки. Они и сейчас между республиками бывшего Советского Союза имеются. И даже внутри Российской Федерации две тысячи таких точек: стоит только отпустить на секунду — мало не покажется", — сказал президент РФ.

Он добавил, что как одну из проблем ленинской децентрализации можно рассматривать также текущую ситуацию в отношениях между Украиной и Россией.

Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве был создан архитектором Алексеем Щусевым. По данным из открытых источников, первый вариант усыпальницы был деревянным, ее открыли 27 января 1924 года. Второй деревянный вариант возник в мае того же года. Мавзолей в камне был построен в 1930 году.

По официальной статистике, в поздние советские послевоенные годы мавзолей посещали в среднем свыше 1 млн человек в год, в будни — до пяти тысяч человек, в выходные до 15 тыс. Очередь в мавзолей обычно начиналась в районе Александровского сада. Сегодня мавзолей открыт для посетителей во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье с 10 до 13 часов. Понедельник и пятница — выходные дни.