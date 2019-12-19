"Количество допусков, выданных Росавиацией на чартерную авиаперевозку в период с 15 декабря по 15 января, составило 1840, это на 7% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. При этом общий процент роста допусков как на чартерную, так и на регулярную авиаперевозку будет на уровне 10%", — рассказал он.

Как отметил Горин, Росавиация по итогам прошлого отчетного периода, который продолжался с 15 ноября по 15 декабря, выдала допуски на последующий месяц авиакомпаниям, выполнившим требования по двум критериям: процент задержек рейсов более чем на два часа не превышает 10%, второй критерий – наличие резервных самолетов в количестве 10% от их общего числа. Если авиакомпания выполняет регламенты по пунктуальности и резервированию, то допуски на последующий месяц выдаются полностью.

"Радует, что наши чартеры получили допуски в полном объеме, без сокращений, которые были ранее. Соответственно, у нас продолжается положительная динамика. При этом допуск не означает фактические рейсы: их может быть больше, а может быть и меньше", — пояснил он.

Эксперт напомнил, что три года назад, когда у чартерных авиакомпаний был сложный период, задержки на два часа и более превышали 30%. "Сейчас средний коэффициент задержек по чартерам составляет 3-5%. И даже если рейсы задерживаются, то компании, в соответствии с федеральными авиационными правилами, предоставляют питание, напитки", — сказал он.

Горин сообщил, что география чартерных рейсов самая разнообразная – Турция, Вьетнам, Индия, Доминикана, ОАЭ, Сочи. "Своеобразной новинкой стали допуски на чартерную авиаперевозку в пять городов Кубы, одним из лидеров по числу рейсов стал Таиланд", — добавил он.

Россияне с января по сентябрь совершили 14,18 млн туристических поездок за рубеж, это на 9,2% больше, чем за тот же период годом ранее.