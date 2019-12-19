Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации и подписан главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

В постановлении отмечается, что сметная стоимость объекта составляет 2,8 млрд рублей.

В пресс-службе музея "Интерфаксу" сказали, что речь идет об экспозиционном комплексе и образовательном центре — новом корпусе музея.

Сроки сдачи этого корпуса в эксплуатацию переносились неоднократно. Так, планировалось, что строительные работы будут завершены к середине 2020 года. Из-за серьезного срыва сроков был расторгнут контракт с подрядчиком ООО "НордИнвестСтрой" из Санкт-Петербурга. Позднее пресс-служба Минкультуры РФ сообщала, что экспозиционный корпус "Планета Океан" планируют открыть в декабре 2020 года.

Экспозиционный корпус будет выполнен в форме земного шара. Общая площадь здания составит почти 10 тыс. кв. м, из которых 500 кв. м займут аквариумы, 6 тыс. кв. м будет отдано под экспозиционно-выставочные пространства. Кроме того, в состав корпуса "Планета Океан" войдет музейно-образовательный центр "ОКЕАНиЯ". Рядом с новым зданием разместятся яхтенная гавань, Парк науки, зона рекреации "Янтарное море".

Строительство нового комплекса Музея Мирового океана было начато в 2013 году в рамках федеральной адресной инвестиционной программы "Культура России (2012-2018 годы)". Тогда стоимость контракта составляла 677,8 млн рублей.

Музей Мирового океана — единственный в стране комплексный морской музей, многофункциональный центр по сохранению и изучению морского наследия. В его состав входят 13 объектов, в том числе музейный флот из пяти кораблей. Коллекция музея формировалась с нуля и насчитывает порядка 90 тыс. единиц хранения, из них экспонируется порядка 14.