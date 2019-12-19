"За одиннадцать месяцев 2019 года Японию посетили 111,1 тыс. россиян. Это на 25,5% превышает показатели 2018 года, когда в стране побывали 88,5 тыс. гостей из России. В ноябре прирост по сравнению с тем же месяцем прошлого года составил 41%. По темпу прироста турпотока Россия занимает среди зарубежных рынков третье место, первые два у Великобритании и Вьетнама", — рассказала она.

Мотокура отметила, что росту турпотока способствует облегчение визового режима между двумя странами, расширение авиаперевозки из Москвы и городов Дальнего Востока, а также увеличение числа круизов из Владивостока.

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Глава представительства напомнила, что три года назад, когда в Москве открылся офис JNTO, Японию посещало около 55 тыс. человек в год. "Нашей целью было увеличить турпоток до 100 тыс. гостей из России в год. И уже в этом году, лишь за 11 месяцев, мы добились этого результата, а с учетом цифр за декабрь турпоток будет еще выше", — сказала Мотокура.

Она добавила, что в 2020 году откроются новые рейсы из России в Японию. Так, авиакомпания ANA начнет полеты в Токио из Домодедово, а "Аэрофлот" с 1 июня ставит рейсы в Осаку, которые будут выполняться четыре раза в неделю. S7, которая сейчас летает из Владивостока в аэропорт Нарита, добавит рейсы в Ханеду. Также на направление с 28 февраля выходит Japan Airlines (JAL). Как подчеркнула Мотокура, всего из Владивостока четыре перевозчика будут выполнять пять рейсов в день, чего никогда не бывало прежде.

Вице-президент JAL и региональный управляющий по России и СНГ Такэси Кодама добавил, что запуск рейсов из Владивостока связан с тем, что после введения Россией электронных виз для иностранцев растет поток японских туристов в регион. Он также рассказал, что JAL с 2020 года переводит все свои рейсы в Токио из Домодедово в Шереметьево и, как и "Аэрофлот", меняет аэропорт прилета в японскую столицу – вместо расположенного в 70 км от Токио аэропорта Нарита оба перевозчика будут летать в Ханеду.

По словам Кодама, этот аэропорт более удобен для туристов, так как расположен гораздо ближе к городу и, кроме того, из него выполняются внутренние рейсы по всей Японии, а также рейсы за рубеж по многим популярным направлениям. Представитель авиакомпании Маргарита Колобашкина напомнила, что в стоимость билета из Москвы в Токио, составляющую сейчас 510 евро, входят до двух бесплатных перелетов по Японии. Она также добавила, что после перехода в Шереметьево партнером JAL по внутрироссийским перевозкам станет "Аэрофлот".

Всего за 11 месяцев Японию посетили 29 млн туристов со всего мира, что на 2,8% превышает прошлогодние показатели. Тройка лидеров традиционна – Китай (8,8 млн туристов), Южная Корея (5,3 млн) и Тайвань (4,5 млн).