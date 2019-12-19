"Больше половины россиян покупают авиабилеты в последний момент, то есть максимум за неделю. В то же время, пока еще можно найти дешевые билеты на Новый год по России и за границу", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

В числе самых дешевых перелетов по России – полеты туда-обратно из Москвы в Петербург за 5,4 тыс. руб. (28 декабря – 2 января), Казань за 6,9 тыс. руб. (29 декабря – 1 января) и Калининград за 8,5 тыс. руб. (29 декабря – 2 января).

Из зарубежных направлений самым доступным оказались Минск за 6,5 тыс. руб. (31 декабря – 3 января) и Лондон за 7,3 тыс. руб. (28 декабря – 3 января). Почти вдвое дороже можно слетать в Берлин – за 13 тыс. руб. туда-обратно (31 декабря – 5 января).

"Причем, из Петербурга в Лондон на Новый год можно слетать еще дешевле – за 5,8 тыс. руб. туда-обратно. На тысячу меньше обойдется путешествие в Москву – 4,8 тыс. Среди других направлений – Сочи и Минеральные Воды (по 13,3 тыс.), Будапешт (14 тыс.) и Гамбург (14,3 тыс.)", — сказал эксперт.