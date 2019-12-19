"20 декабря в первый рейс отправится поезд №18/17 "Лыжная стрела", который в новогодние праздники свяжет Ростов-на-Дону и Роза Хутор. Поезд будет курсировать ежедневно с 20 декабря по 7 января (за исключением 31 декабря). Он сформирован из купейных, плацкартных и СВ вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами. В штабном вагоне предусмотрено дополнительное багажное купе для бесплатной перевозки горнолыжного инвентаря", — говорится в сообщении.

Всего в предновогодний и новогодний период на полигоне СКЖД назначаются 16 дополнительных поездов, которые будут курсировать в направлении Адлера.