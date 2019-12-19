"В канун Нового года и на новогодних каникулах зоопарк будет работать без выходных. 31 декабря зоопарк будет открыт с 9:00 до 15:00, а с 1 по 8 января – до 16:00", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в пресс-службе зоосада, на новогодних каникулах посетителей ожидает праздничная программа, в рамках которой запланированы театрализованные представления и квесты, познавательные лекции и мастер-классы, специальные экскурсионные маршруты.

"Гости смогут посетить лекции с демонстрацией животных, экскурсии по территории и теплым павильонам. В рамках познавательной программы "Волшебная зима" посетителям расскажут о белых медведях и песцах, полярных волках, овцебыках. Кроме того, в новогодние праздники в зоопарке пройдет три спектакля, их главными действующими лицами наравне с Дедом Морозом и Снегурочкой будут животные, содержащиеся в зоопарке. Все представления рассчитаны на зрителей в возрасте от 3 лет. В интерактивной части новогодней программы Лемур, Красная Шапочка. Морозко и другие сказочные персонажи расскажут, как нужно готовиться к Новому году", — говорится в сообщении.

Приобрести билеты на праздничные экскурсии, лекции и елки можно в кассах зоопарка. Средства, полученные от продажи билетов, будут переданы на содержание спасенных и конфискованных животных.

Пресс-служба также сообщает, что все каникулы в зоопарке будет работать почта Деда Мороза. Отправить письмо с пожеланиями волшебнику можно на старой территории, в Доме Клюева. Он открыт для посетителей со среды по воскресенье с 10:00 до 16:00.