"Зимний сезон в Сочи войдет в историю курорта стартом программы единого ски-пасса. Решение о введении единого ски-пасса для горных курортов Сочи было принято в январе 2017 года по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Ски-пассы продаются по нескольким тарифам: дневному, сезонному и на несколько дней", — говорится в сообщении.

Так, сезонный ски-пасс стоит 50 тыс. рублей, его действие распространяется и на все вечерние катания на всех курортах. Дневной ски-пасс в обычные дни стоит 3,3 тыс. рублей, а на новогодние праздники – 3,9 тыс. рублей.

"Для удобства туристов, которые приобрели единый ски-пасс, предусмотрен ски-бас. Это бесплатный автобус, курсирующий между курортами с 7:00 до 23:00", — подчеркивает пресс-служба.