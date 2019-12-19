Как сообщает пресс-служба Русского музея, на выставке, приуроченной к Году Антарктиды в России, будет представлено около 100 произведений живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и народного искусства из коллекции Русского музея.

В экспозицию войдут уникальные материалы, связанные с историей открытия шестого континента: рисунки и акварели, выполненные Михайловым — участником кругосветного плавания шлюпов "Мирный" и "Восток" в 1819-1821 году.

На выставке можно увидеть и работы, посвященные изучению российского Заполярья и Арктики: листы из альбома литографий к "Путешествию Бэра на Новую Землю в 1837 году", произведения, связанные с подвигами экипажа парохода "Челюскин" и участников легендарного дрейфа папанинцев на льдине.

Также в экспозицию войдут портреты знаменитых мореплавателей и полярных исследователей, изображения представителей коренных народов Севера и уникальные образцы резьбы по кости, пейзажи и анималистические композиции, медали и памятные знаки, связанные с историей путешествий к двум полюсам земного шара.

Выставка будет работать до 28 февраля 2020 года.