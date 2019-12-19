"В запуск объектов на территории "Золотая миля" компания "Мильдор Девелопмент" планирует инвестировать более 2,5 млрд рублей. По предварительным расчетам благодаря реализации проектов в бюджеты всех уровней поступит почти 850 млн рублей", — говорится в сообщении.

Инвестор планирует открыть 10-этажную гостиницу и спортивно-культурный центр в течение года после окончания строительства канатной дороги в 2023 году.

Фасады зданий разработают ведущие архитектурные бюро. Компания-инвестор уже ведет переговоры с Lotte, Hilton и др.

В многофункциональном центре, который расположится рядом с гостиницей, 40 тыс. кв. метров отведено под спортивные и культурные объекты. Среди них трансформируемая спортивная зона для городских и международных соревнований. На данной площадке также планируется проводить различные массовые мероприятия.

Более 4,5 тыс. кв метров в проекте туристического центра предусмотрено на областной интерактивный музей динозавров с мультимедийной экспозицией, зоной дополненной реальности и 3D-кинотеатром научных фильмов. Для детей в музее будет создан образовательный центр с лабораториями и площадкой для творчества.

Проект также включает крытый ролледром, канатный экстрим парк, батутный центр, большие зоны фудкорта и торговли, профессиональный скалодром для подготовки олимпийских чемпионов.

Как сообщалось, ГК "Регион" является инвестором трансграничной канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ и транспортно-логистического комплекса в зоне международного моста через реку Амур. В крупнейшие инвестиционные проекты Амурской области компания инвестирует около 15 млрд рублей.

Первая в мире трансграничная канатная дорога будет пассажирской. Символический старт проекту был дан 18 июля. Ожидается, что канатная дорога протяженностью 973 метра свяжет города Благовещенск и Хэйхэ во второй половине 2022 года.