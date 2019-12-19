"По решению авиакомпании "Аэрофлот" отменен рейс Москва (аэропорт Шереметьево) — Якутск. Рейс Москва (аэропорт Домодедово) — Якутск авиакомпании S7 задержан в аэропорту вылета", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, температура воздуха в аэропорту Якутска составляет минус 46 градусов, метеорологическая видимость по данным на 8:50 (2:50 мск) — 600 м.

Как сообщалось, 18 декабря в связи с неприбытием на вылет из-за непогоды задержаны два рейса из аэропорта Якутска. Рейс Москва — Якутск компании "Аэрофлот" и рейс Москва — Якутск авиакомпании S7 были задержаны из-за тумана в городе прибытия.