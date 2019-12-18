"На ВДНХ, где расположена опорная метеостанция города, в 20:00 зафиксировано +5,4 градуса. Побит предыдущий рекорд дня, установленный 18 декабря 1886 года (+5,3)", — рассказал собеседник агентства.

Непрерывные инструментальные метеонаблюдения ведутся в Москве с 1879 года.

По прогнозу синоптиков, аномальное тепло сохранится в Москве и в четверг, 19 декабря. Температура будет штурмовать рекорд, установленный в 1982 году (+5,3).

Ранее сообщалось, что среда стала самым теплым днем за последние семь десятилетий в Москве. В полдень был побит температурный рекорд 1956 года (+2,8).