В свою очередь посольство Израиля в Москве подтвердило, что ранее задержанные израильские граждане смогли покинуть аэропорт "Домодедово" и въехать в Россию.

"Действительно, всех задержанных отпустили", — сказали в посольстве.

"Мы все так же не знаем, за что их задерживали, это разные люди, приехавшие в Россию по разным причинам; на этот вопрос должны ответить российские правоохранительные органы", — добавили в дипмиссии.

Ранее в среду в посольстве Израиля "Интерфаксу" сообщили, что около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово по неизвестным причинам.

По сообщениям израильских СМИ, не менее 40 граждан Израиля, прибывших в аэропорт Домодедово 18 декабря, были задержаны на паспортном контроле и не смогли попасть на территорию РФ. 17 декабря также сообщалось о задержании израильтян в аэропортах Домодедово и Шереметьево из-за отсутствия у них "необходимых въездных документов".

В пресс-службе аэропорта Домодедово "Интерфаксу" сообщили, что вопрос задержания граждан Израиля находится в ведении профильных госорганов. "Пограничный контроль находится в компетенции государственных органов", — сказали в пресс-службе.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу, что большинство задержанных в аэропорту Домодедово израильтян отпущены на свободу после проверки. "Проведены дополнительные проверки, запрошены документы. После этих процедур большинство отпущены и успешно прошли погранконтроль", — сказал источник.

Между тем в посольстве РФ в Израиле на просьбу прокомментировать ситуацию с задержанием граждан Израиля в российских аэропортах ранее в среду заявили, что более чем 5,5 тысячам российских туристов было отказано во въезде в Израиль с начала 2019 года.