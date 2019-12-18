"Экспозиция рассказывает о развитии отечественного цирка и особенностях профессии циркового артиста. Посетителей ждут артефакты, фотографии и документы, а также мастер-классы и встречи с известными цирковыми артистами и ветеранами", — говорится в сообщении.

Выставка "Цирк зажигает огни!" станет частью интерактивного мультимедийного образовательного музейно-выставочного проекта, включающего в себя проведение различных праздничных программ, детских творческих конкурсов, встречу с известными артистами.

В экспозиции будут представлены материалы из собраний Музея современной истории России, "Росгосцирка", Творческого союза цирковых деятелей России, Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, ряда других государственных организаций, а также из частных коллекций.

Выставка пройдет с 19 декабря до 9 февраля 2020 года в главном здании Музея современной истории России.