"Проведены дополнительные проверки, запрошены документы. После этих процедур большинство отпущены и успешно прошли погранконтроль", — сказал источник.

Ранее в среду в посольстве Израиля "Интерфаксу" сообщили, что около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово.

По сообщениям израильских СМИ, не менее 40 граждан Израиля, прибывших в аэропорт Домодедово 18 декабря, были задержаны на паспортном контроле и не смогли попасть на территорию РФ. 17 декабря также сообщалось о задержании израильтян в аэропортах Домодедово и Шереметьево из-за отсутствия у них "необходимых въездных документов".

В пресс-службе аэропорта Домодедово "Интерфаксу" сообщили, что вопрос задержания граждан Израиля находится в ведении профильных госорганов. "Пограничный контроль находится в компетенции государственных органов", — сказали в пресс-службе.