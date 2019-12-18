"Сегодня, 18 декабря, из Доминиканы вылетели последние туристы, проходившие реабилитацию после произошедшей 26 ноября аварии. Эвакуация проведена за счет туроператора и страховой компании", — рассказали в пресс-службе.

26 ноября по дороге в аэропорт города Ла Романа произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились 39 граждан России, купивших туры у туроператора Anex Tour. В результате аварии за медицинской помощью обратилось 29 человек, 10 из которых требовалось длительное лечение. Все они получили необходимую помощь, а расходы на оказание медицинских услуг осуществлялись за счет компании ERV в рамках страхового покрытия.