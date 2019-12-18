"В рамках Дней культуры Москвы состоялась встреча руководителя ДВМС Сергей Черёмина с мэром Рабата Мохамедом Садики. Стороны обсудили возможное взаимодействие в области экономики, культуры и туризма. По итогам встречи состоялось подписание декларации о намерениях между коммуной Рабата и правительством Москвы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, московские власти выразили намерение способствовать развитию межрегиональных связей между Москвой и Рабатом и пригласили марокканских коллег посетить столицу России.

В Российском центре науки и культуры Рабата был проведен "круглый стол" с участием российских соотечественников, проживающих в Марокко, и московская делегация встретилась с послом России в Марокко Валерьяном Шуваевым.

"Москва, как и Рабат, — символы наших стран, города с тысячелетней историей, органично сочетающие в себе историческое наследие и современность. Мы сталкиваемся с одними и теми же вопросами в сфере экологии, инфраструктуры, социальной среды, устойчивости городов, развития туризма, культурных связей и по всем этим направлениям планируем активно сотрудничать", — отметил Черёмин в ходе "круглого стола".

Он отметил, что Москва впервые подписала документ с одной из столиц африканского континента.

"Это историческое событие и важный этап в развитии отношений между нашими странами. Я надеюсь, что наше плодотворное сотрудничество послужит во благо жителям двух наших столиц и стран, и что в ближайшие годы мы будем больше обмениваться достижениями нашей культуры, истории, науки и техники", — отметил Черёмин.

В рамках Дней культуры Москвы также состоялась его встреча с президентом области Рабат-Сале-Кенитра Абдессамадом Секкалем, а также с представителями Генеральной конфедерации предприятий Марокко в Рабате.

Кроме того, в Касабланке прошла пленарная сессия конференции по вопросам внешнеэкономического и инвестиционного взаимодействия "Двустороннее сотрудничество Москвы и городов Королевства Марокко", где обсуждались перспективы кооперации в сфере экономики, инвестиций, урбанистики, градостроительства, торговли, экспорта, культуры, туризма и другие темы. Московская делегация также провела серию рабочих встреч с руководством области Касабланка-Сеттат.

В программу визита правительства Москвы в Марокко вошел "круглый стол" "Цифровая трансформация и формирование глобального цифрового пространства. Приоритеты, перспективы, ключевые проекты". В рамках мероприятия была открыта фотовыставка "Москва Праздничная". Кроме того, генеральный директор подведомственного департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы Московского экспортного центра Кирилл Ильичев представил столичные компании, которые могут экспортировать в Марокко свою продукцию.