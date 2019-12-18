"Устранены все замечания по итогам прежних визитов российских экспертов, касающиеся авиационной безопасности на досмотровых комплексах в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Российской стороне направлено приглашение посетить аэропорты с финальной инспекцией в январе 2020 года", — сообщил "Интерфаксу" информированный источник в транспортной администрации Египта.

В Египте ожидают, что "российские эксперты подтвердят высокий уровень безопасности аэропортов страны".

"Есть надежда, что авиасообщение между курортами Египта и Россией может возобновиться в 2020 году", — сказал источник.

Однако рассчитывать на возобновление полетов на египетские курорты на новогодних праздниках не приходится.

Ранее сообщалось, что по итогам последней инспекции курортных аэропортов Египта российские эксперты по авиабезопасности отметили ряд недочетов, которые заставили усомниться в достаточности предпринятых мер.

"К тому же египетская сторона лишь выборочно выполнила условия Москвы в части обеспечения антитеррористической безопасности россиян", — сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник.

Кроме того, российская сторона обеспокоена безопасностью туристических трансферов.

После теракта с туристическим автобусом в конце мая встал вопрос обеспечения безопасности россиян по дороге в аэропорт, а также во время экскурсий.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера.

В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено. Рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. Чартерные полеты в курортные города Египта все еще запрещены.