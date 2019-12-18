Представители профсоюзов указали, что намерены продолжать акции до тех пор, пока власти не откажутся от проекта пенсионной реформы.

В настоящее время премьер Франции Эдуар Филипп принимает в Матиньонском дворце представителей французских профсоюзов, представляющих сотрудников транспортной системы, учителей, врачей и других специалистов.

В среду во Франции по-прежнему наблюдаются проблемы в работе общественного транспорта из-за забастовки. В Париже не работают восемь линий метро, почти на половину сокращено количество пригородных поездов. Однако французские СМИ отмечают, что движение транспорта в целом осуществляется уже лучше, чем ранее на этой неделе.

Протесты против проекта пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Премьер страны заявлял, что не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы. При этом он отметил, что согласен пойти на некоторые уступки, и пообещал, что реформа будет претворена в жизнь "без брутальности" и не затронет французов, родившихся до 1975 года.

Филипп также согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсий, для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий. Возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет. Однако для получения пенсии в полном объеме с 2025 года нужно будет проработать до 64 лет.

Однако, несмотря на сделанное премьером страны Эдуаром Филиппом заявление, забастовки и протесты во Франции продолжаются.