"Развернута реконструкция входного флигеля, которая осуществляется в рамках государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Планируется, что работы будут завершены до конца года", — говорится в сообщении.

На эти цели было выделено более 12 млн рублей.

Проект реконструкции предусматривает расширение площади существующего одноэтажного здания служебного флигеля, где размещены кассы музея, сувенирный магазин, музейно-информационный центр, служебные помещения за счет возведения второго этажа.

После расширения здания пропускная способность музейного комплекса повысится.

В Мелихово Чехов написал более 40 произведений. С усадьбой Мелихово связаны восемь лет жизни писателя. После утомительной поездки на Сахалин, после двух лет жизни в съемном флигеле в Москве Чехов решает переселиться за город. Мелихово он купил в 1892 году по объявлению в газете. В марте из Москвы в Мелихово вместе с писателем переехала его семья: отец Павел Егорович, мать Евгения Яковлевна и сестра Мария Павловна.