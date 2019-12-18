Как сообщили "Интерфаксу" в среду в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС), дамба закрыта с 17:21 мск.

Как следует из данных на сайте дирекции КЗС, уровень воды по гидропосту "Горный институт" повышался в течение всего дня и к вечеру достиг 35 см.

Из-за непогоды в Петербурге закрылись городские парки и скверы. По данным комитета по благоустройству, с 17:00 вплоть до отмены штормового предупреждения будут закрыты Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.

По данным городского управления МЧС, во второй половине дня среды в Петербурге порывы ветра достигают 15-20 м/с, в прибрежных районах — до 24 м/с. Непогода сохранится в городе и в четверг: ожидаются усиление западного, северо-западного ветра порывами до 25-28 м/с.

Наводнение регистрируется в Петербурге при подъеме воды по гидропосту "Горный институт" до отметки 161 см.