"По нашим данным на 1 декабря 2019 года, 5771 российский турист получил отказ во въезде в Израиль. В октябре 2019 года 568 российских граждан не были допущены в Израиль, в ноябре — 569. Речь идет, в том числе, о туристах, о наших гражданах, которые прибывают в страну с туристическими целями: они имеют на руках проплаченные билеты в обе стороны, отели и ваучеры, соответствующее количество финансовых средств, необходимых на время пребывания в Израиле. Вместе с этим, российская сторона не комментирует решения, принятые релевантными израильскими властями в местах пересечения границы российскими гражданами", — сообщил агентству в среду пресс-атташе посольства России в Израиле Александр Гаврилов.

На вопрос "Интерфакса", является ли задержание израильских граждан ответной мерой на недопуск российских туристов в Израиль, в посольстве не ответили.

С 2008 года между Россией и Израилем действует безвизовый режим.

По сообщениям израильских СМИ, не менее 40 граждан Израиля, прибывших в аэропорт Домодедово 18 декабря, были задержаны на паспортном контроле и не смогли попасть на территорию РФ. 17 декабря также сообщалось о задержании израильтян в аэропортах Домодедово и Шереметьево из-за отсутствия у них "необходимых въездных документов".

В пресс-службе аэропорта Домодедово "Интерфаксу" сообщили, что вопрос задержания граждан Израиля находится в ведении профильных госорганов. "Пограничный контроль находится в компетенции государственных органов", — сказали в пресс-службе.