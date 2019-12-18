"Задержаны примерно 40 человек. За что они были задержаны, мы не знаем", — сказали "Интерфаксу" в посольстве.

"Мы занимаемся продвижением хороших туристических и торговых отношений с Россией и уверены, что эти вопросы будут решаться лучшим образом в будущем", — добавили в дипмиссии.

По сообщениям израильских СМИ, не менее 40 граждан Израиля, прибывших в аэропорт Домодедово 18 декабря, были задержаны на паспортном контроле и не смогли попасть на территорию РФ. 17 декабря также сообщалось о задержании израильтян в аэропортах Домодедово и Шереметьево из-за отсутствия у них "необходимых въездных документов".

В пресс-службе аэропорта Домодедово "Интерфаксу" сообщили, что вопрос задержания граждан Израиля находится в ведении профильных госорганов. "Пограничный контроль находится в компетенции государственных органов", — сказали в пресс-службе.