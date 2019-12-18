"Согласно подписанному Росавтодором акту, конструктив выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов", — говорится в пресс-релизе.

Объект приняла комиссия, состоящая из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора.

Планируется, что до 24 декабря сооружение передадут балансодержателю. Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь), напоминает Росавтодор.

Ранее в среду Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, выдала заключение о соответствии (ЗОС) заказчику стройки — ФКУ Упрдор "Тамань".

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября. Пассажирские поезда пойдут по ж/д части моста в третьей декаде декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, в июне 2020 года.

Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.