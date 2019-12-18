"Удивительно, но в начале зимы было зафиксировано также цветение первоцвета — перелески благородной, или печеночницы. Отдельные цветки ранневесеннего растения отмечены в окрестностях деревни Домжерицы. "Подснежник" приоткрыл свои лепестки характерной голубой окраски на хорошо прогреваемом солнцем участке леса", — сказано в сообщении на сайте заповедника в среду.

Там поясняется, что "причиной распускания бутонов стали метеорологические особенности этого года".

Конец ноября и начало декабря в этом году выдались крайне теплыми в Белоруссии. В отдельные дни температура воздуха в дневные часы поднималась до +5,4°C. "Такая нехарактерно теплая и влажная зима со слабыми заморозками оказала влияния и на растения Березинского биосферного заповедника. Это посодействовало повторному цветению некоторых из них. Ранее мы уже сообщали об осеннем цветении мирта болотного в конце осени", — сказано в сообщении.

"Это интересное явление природы можно попробовать найти в Березинском заповеднике. Ведь согласно прогнозу погоды, в течение еще недели сохранится тепло. А это значит, что в канун Нового года "подснежники" можно повстречать не только в сказке", — считают в Березинском заповеднике.