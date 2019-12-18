"В ABTA заявили об обновлении правил содержания животных, согласно которым между животными и туристами должно быть ограждение, также "неприемлемо" катание на слонах и кормление больших обезьян, медведей, крокодилов, аллигаторов, касаток, ленивцев и диких кошек. Для членов ассоциации новые правила пока будут носить рекомендательный характер", — пишет издание.

Как отмечает газета, первая редакция руководства по обеспечению благополучия животных в туризме была опубликована в 2013 году. Спустя пять лет "Всемирное общество защиты животных" (World Animal Protection) выпустило свой отчет, который показал, что некоторые правила руководства ABTA достаточно расплывчаты и нуждаются в доработке.

С тех пор ассоциация провела ряд консультаций с такими организациями, как "Всемирное общество защиты животных", "Международное гуманитарное общество", фондом "Свободные от рождения", "Всемирным альянсом китообразных" и "Охрана китов и дельфинов", чтобы утвердить основные принципы защиты животных, которых эксплуатируют в развлекательных целях.

"Рекомендации по установке барьеров между туристами и животными во время шоу, запрет на купание и катание на слонах, а также любые другие формы взаимодействия с животными без ограждения – это настоящий прорыв", — цитирует издание представителя World Animal Protection Джули Мидделкооп.

По ее словам, огромным плюсом стало включение и других правил, касающихся привычек туристов, например, селфи с ленивцами в Амазонке, кормление орангутанов или жирафов и прогулки со львами в южной части Африки.

Как рассказала изданию старший менеджер ABTA по устойчивому развитию Клэр Дженкинсон, компаниям, которые эксплуатируют животных для шоу, следует прислушаться к этим рекомендациям.

В октябре 2016 года TripAdvisor объявил, что прекратит продажу билетов на шоу с участием китов или дельфинов, а также в парки, где можно погладить тигров или покататься на слонах. Сайт разорвал все коммерческие связи с такими достопримечательностями. Это правило не относится к морским заповедникам, которые заботятся о китообразных, находящихся в неволе.