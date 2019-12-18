"За эти годы компания перевезла 29 млн пассажиров, 12% из них сели в самолет впервые. "Победа" расширяет горизонты, дает возможность людям пользоваться воздушным транспортом", — отметил министр на мероприятии в аэропорту Внуково, посвященном пятилетнему юбилею компании.

Дитрих подчеркнул, что сегодня "Победа" правильно выстраивает региональную маршрутную сеть, перевозит пассажиров туда, куда другие никогда не летали. Он поздравил коллектив компании с юбилеем и пожелал перевозчику дальнейшего успешного развития.

Генеральный директор АО "Международный аэропорт "Внуково" Дмитрий Сапрыкин сообщил, что за пять лет сотрудничества аэропорт Внуково обслужил 133,6 тыс. рейсов и 23,076 млн пассажиров авиакомпании "Победа". При этом с 1 января по 15 декабря 2019 года в аэропорту Внуково было совершено 41,2 тыс. рейсов и обслужено 7,306 млн пассажиров авиакомпании.

Флот "Победы" состоит из 30 самолетов Boeing 737-800, поставляемых в компанию напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка около двух лет. Средняя загрузка рейсов "Победы" составляет 95-96%, а на большинстве рейсов достигает 100% — самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.

Ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив авиакомпании "Победа" с пятилетием и назвал перевозчика ярким примером востребованного проекта.