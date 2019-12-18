"Мы собираемся делать фестиваль Чайковского в начале сезона, всех спектаклей, которые у нас идут. Мы это объявим, когда будем говорить о следующем сезоне, подробно расскажем. Все то, что сегодня Чайковского идет в Большом театре, будет сконцентрировано в определенное время", — сказал во время пресс-конференции гендиректор театра Владимир Урин.

Мероприятия будут приурочены к 180-летию композитора Чайковского, которое будет праздноваться 7 мая.

Также Большой театр проводит переговоры с международным каналом классической музыки Mezzo о записи своих спектаклей по произведениям Чайковского. Телеканал также будет проводить ряд трансляций из разных стран в рамках празднования 180-летия композитора.

Чайковский — один из самых популярных русских композиторов в мире. В репертуаре Большого театра по произведениям композитора представлены оперы "Евгений Онегин", "Мазепа", "Пиковая дама", "Иоланта", "Черевички", балеты "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик". Кроме того, в театре проходят концерты камерной музыки по произведениям композитора.