"У псковичей и гостей города появились уникальная возможность посетить Варлаамовскую и Высокую башни. Псковский музей запускает два новых объекта в тестовом режиме", — говорится в сообщении.

Туристов ждет увлекательная прогулка по крепостной стене с заходом в два новых объекта: открывшихся после реконструкции Варлаамовскую и Высокую башни. Пока их можно посетить только с экскурсией и только по сеансам со вторника по воскресенье.

"Каждый посетитель откроет для себя наш город заново: впервые увидит Псковский кремль из бойниц Высокой башни, сквозь стекло Варлаамовской башни откроется прекрасный вид на один из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО — собор Иоанна Предтечи", — отметили в музее.

Масштабные работы по реконструкции Варлаамовской и Высокой башен проведены в рамках проекта министерства культуры РФ и Всемирного банка "Сохранение и использование культурного наследия в России". В общей сложности на эти цели было выделено более 1,5 млрд рублей из средств Всемирного банка.

Как сообщалось, в августе 2018 года во время посещения Пскова министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о необходимости открыть для посещения стены и боевые ходы Псковского кремля.