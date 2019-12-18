В частности, речь может идти об изменении возраста, когда работник сможет претендовать на полную пенсию. В данный момент реформа устанавливает этот срок в 64 года.

Кроме этого, заверили в Елисейском дворце, Макрон внимательно следит за ситуацией, разворачивающейся вокруг реформы.

Такие заявления прозвучали на фоне серьезного недовольства этой реформой во французском обществе. Так, профсоюзы, представляющие сотрудников транспортной системы, учителей, врачей и других специалистов, выступают против нее, поскольку в результате реформы они могут лишиться ряда привилегий. Протесты против проекта реформы продолжаются во Франции с начала декабря.

Французские СМИ отмечают, что на железнодорожных линиях в Париже и в других городах наблюдаются проблемы с движением. Также в Париже работают лишь половина из 16 линий метро.

Согласно опросам медиахолдинга RTL, 62% респондентов поддерживают забастовщиков. В то же время 69% опрошенных желают "перемирия" на рождественские праздники.

Ранее премьер страны Эдуар Филипп заявил, что не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы. При этом он отметил, что согласен пойти на некоторые уступки, и пообещал, что реформа будет претворена в жизнь "без брутальности" и не затронет французов, родившихся до 1975 года.

Филипп также согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсий, для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий. Возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет. Однако для получения пенсии в полном объеме с 2025 года нужно будет проработать до 64 лет.