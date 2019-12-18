Закон нацелен на увеличение количества российских виноградников и виноделен. К субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, а также научные организации и вузы, которые в процессе научной и образовательной деятельности осуществляют производство продукции виноградарства и виноделия. При этом закон не будет распространяться на граждан, которые делают в личном подсобном хозяйстве вино для личных целей и не собираются им торговать.

Закон устанавливает требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, а также вводит требование о ведении обязательного декларирования урожая винограда.

Предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградо-винодельческих зон, которые будут проводить оценку продукции.

Кроме того, закон вводит понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения, в рамках которой предлагается учитывать территориальное деление виноградопригодных земель РФ. Он также вводит единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.

В документе приводится в соответствие терминология, используемая в виноделии. Помимо этого, разработчики отмечают, что в законе учтена необходимость закрепления технологических правил производства винодельческой продукции, сохранения централизованного государственного регулирования и контроля в области виноделия. Для исключения обмана потребителей предлагается ввести "обязательные требований к этикетке винодельческой продукции, позволяющих четко отделять вино, крепленое вино, игристое вино от иной винодельческой продукции".

Для противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции законопроект вводит специальные нормы, определяющие, какая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной; также устанавливается запрет на ее производство и оборот.

По прогнозу Минсельхоза, производство вина в РФ в 2019 году вырастет до 46 млн декалитров (дал) против 43 млн дал в прошлом году. Винограда будет собрано 540 тыс. тонн против 530 тыс. тонн соответственно.

Как заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект призван создать отрасль практически с нуля. "Законопроект внесен депутатами всех фракций. По сути, он станет базовым для отрасли — практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия", — сказал он.

По его словам, "российское вино должно производиться только из винограда, выращенного на территории нашей страны". "Законопроект создает для этого все условия: формулируются основные понятия, устанавливаются особые требования к сырью и материалам, предусматривается поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок", — уточнил он.

Как считает Володин, "создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны — за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов — Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани".