"Новые туристические маршруты появятся на русском Севере, их запустят победители Х конкурса "Музеи Русского Севера", получившие гранты на общую сумму 500 тыс. рублей в номинации "Туризм". Проект "Сладко житьё" из музея народных промыслов и ремесел Приморья Архангельской области получит грант – 300 тысяч рублей, а на создание квест-маршрута "Че1777: стальной элемент" выделено 200 тыс. рублей", — рассказали в компании.

Как отметили в TUI Россия, проект "Сладко житьё" призван повысить туристическую привлекательность поселка Уемский. Это место связано со сказками о приключениях Сени Малины из страны Уймамалинии, придуманной и описанной художником и писателем Степаном Писаховым. Второй проект квест-маршрут по Череповцу заинтересует, прежде всего, самостоятельных туристов: путь будет пролегать через основные городские достопримечательности и арт-объекты, связанные с промышленной тематикой, на каждом из которых, им предстоит выполнять определенные задания.

По словам генерального директора туроператора Тараса Демуры, оба маршрута могут пополнить ассортимент туристических программ компании. "Это новый формат знакомства с городами через историю, сказку. Турист не просто видит интересные места и знакомится с ними, параллельно он становится участником увлекательного приключения ", — цитирует пресс-служба главу TUI Россия.

Благотворительная программа "Музеи Русского Севера" проводится компанией "Северсталь" с 2007 года в девяти регионах Северо-Западного федерального округа, Пермском крае, Кировской и Костромской областях. Она направлена на популяризацию и развитие музейной сферы, а также на поддержку лучших инициатив, способствующих росту социокультурной и туристической привлекательности северных регионов. В 2017 году в рамках программы TUI Россия учредил свою номинацию "Туризм", в которой выделяет победителям гранты на общую сумму 500 тыс. рублей.