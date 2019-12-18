"HKTB уделяет большое внимание общественной безопасности на всех мероприятиях, которые он организовывает", — говорится в заявлении организации.

"С учетом сложившейся ситуации в Гонконге, мы решили принять новый способ для отсчета оставшегося времени до Нового года", — заявил совет по туризму.

По данным совета, фейерверк будет заменен на световое шоу с использованием пиротехники над гонконгской бухтой Виктория.

Ранее из-за протестов в Гонконге отменяли спортивные и культурные мероприятия. В частности, в ноябре отменили Открытый чемпионат по гольфу и крупный ежегодный музыкальный фестиваль Clockenflap. Кроме того, отказались от проведения конференции Ассоциации авиакомпаний Азиатско-тихоокеанского региона, а также автогонки Формулы E, в которых участвуют электромобили с открытыми колесами.

С июня 2019 года в Гонконге проходят масштабные уличные акции протеста против вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Власти Гонконга отказались от этого законопроекта, но манифестанты расширили свои требования, призывая к реформам и проведению расследования действий полиции во время разгона демонстрантов, и не намерены прекращать акции.

Городское правительство призывает население к мирным собраниям, но вместе с тем продолжает жестко разгонять акции протеста, которые, помимо прочего, серьезно затрагивают транспортную инфраструктуру. С начала июня за участие в акциях и беспорядках арестованы 6 тыс. человек.