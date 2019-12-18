"Индонезия и Россия в следующем году будут праздновать 70-летие установления отношений, чтобы отпраздновать это вместе с российским посольством в Индонезии и правительством Москвы (Джакарта и Москва – города-побратимы – ИФ) мы планируем установить статую Юрия Гагарина", — сказала журналистам в Джакарте Синта Ниндьявати.

Ожидается, что памятник высотой около двух метров откроют в феврале 2020 года в одном из центральных парков города – Таман Матарам.

"Изначально нам предложили выбрать из трех известных российских персон: Гагарина, Пушкина и Менделеева. Но мы выбрали Гагарина, поскольку он более известен в Индонезии", — сказал он.

Сам памятник привезут из России, его изготовит русский архитектор.