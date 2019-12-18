"С 18 по 27 декабря гости Курорта Красная Поляна в рамках предпраздничной акции смогут купить дневной ски-пасс за 1450 рублей для взрослого и за 850 рублей для ребенка до 14 лет. При покупке однодневных ски-пассов в онлайн-магазине на официальном сайте курорта на каждый билет действует скидка 5%", — рассказали в компании.

В пресс-службе отметили, что до 27 декабря на курорте также действует акция "Катай всей семьей". При покупке дневных ски-пассов для двоих детей и двоих взрослых гости смогут воспользоваться тарифом "Семейный" – стоимость для четверых составит 3750 рублей за день катания. Купить такие билеты можно только в кассах на Поляне 540 и на Поляне 960.

Горнолыжный сезон на Курорте Красная Поляна стартовал 6 декабря – раньше, чем на других горных курортах Сочи. Для гостей открыты трассы для катания и сноупарк в долине Цирк-2, а также высокогорные качели в парке аттракционов Gorky Fly и возможность полетать на параплане.