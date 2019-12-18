"Испания – на 20 декабря запланирована общенациональная забастовка работников железнодорожного перевозчика Renfe; ожидаются существенные изменения в расписании движения поездов; повышенная нагрузка на альтернативные виды общественного транспорта", — говорится в Twitter ДСКЦ.

По данным местных СМИ, забастовка продлится 23 часа и затронет десятки поездов по всей Испании. Забастовка может сорвать планы многих путешественников, которые в пятницу отправятся на рождественские каникулы.

По испанским законам, если поезд отменен по вине перевозчика более чем за 48 часов, пассажир может получить полный возврат или выбрать альтернативный рейс. При отмене поездки менее чем за 48 часов компания обязана предоставить альтернативную перевозку. Если отмена произошла за четыре часа и менее, компания выплатит пассажиру двойную стоимость билета.