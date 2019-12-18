"Я не вижу другого пути, кроме дальнейшей реализации программы развития транспортной системы", — сказал Собянин, выступая с традиционным ежегодным отчетом правительства Москвы перед столичными парламентариями в среду.

По его мнению, в Москве за последние годы произошли серьезные позитивные сдвиги в транспортной ситуации. "По сравнению с 2010 годом время поездки от МКАД в центр и обратно сократилось на 20 минут. Хотя машин за этот период времени стало еще на миллион больше", — подчеркнул мэр.

"В ближайшие годы мы должны открыть десятки новых станций метро, должны запустить Большую кольцевую линию, которая ощутимо разгрузит действующие системы метро", — отметил он.

Мэр напомнил, что к уже запущенным двум Московским центральным диаметрам в ближайшие годы прибавится еще несколько диаметров.

"Кстати, вчера был зафиксирован очередной рекорд движения на МЦД. Мы перевезли 551 тыс. человек", — подчеркнул Собянин.

По его словам, протяженность наземного и подземного метро в Москве по сравнению с 2010 годом увеличится в три раза и достигнет 1 тыс. км.

"Доля москвичей, имеющих доступ к обычному метро, достигнет 95%", — заявил руководитель Москвы.

Собянин назвал также приоритетами на ближайшие годы ежегодное строительство в среднем по 100 км дорог, создание транспортно-пересадочных узлов, совершенствование интеллектуальной транспортной системы и обновление подвижного состава метро и наземного пассажирского транспорта.