"Очень важное еще произойдет – начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, что в Кремле считают основными событиями 2019 года.

Ранее в Кремле говорили о том, что в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту может принять участие Владимир Путин.

В среду "Яндекс" составил списки тем, которые оказались в центре внимания россиян в уходящем году. В них вошло все, что вызывает мощные всплески интереса, независимо от содержания. Это события, вызвавшие наибольший интерес, а также люди и явления, которые впервые привлекли внимание, или число запросов по которым превысило прошлогодние показатели. При расчетах использовались данные о запросах за период с 1 января по 12 декабря 2019 года.

Главные события года по версии "Яндекса": Выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери, митинги и протестное голосование в Москве, катастрофа Superjet 100 в Шереметьево, ажиотаж вокруг "Зоны 51", переход на цифровое телевидение, концерты Билли Айлиш в России, отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, запуск Московских центральных диаметров, дело Ивана Голунова.