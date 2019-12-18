По данным наблюдений, в столице побит температурный рекорд дня, установленный 18 декабря 1956 года (+2,8).

Среда стала самым теплым днем в Москве за последний 71 год метеонаблюдений, пояснили в Гидрометцентре.

Абсолютный температурный рекорд для 18 декабря был установлен в Москве в 1886 году (+5,3). Синоптики не исключает, что в среду в столичном регионе может потеплеть до +6 градусов, и максимум конца 19-го века может пасть.

Аномальное тепло сохранится в Москве и в четверг, прогнозируют метеорологи. Температура будет штурмовать рекорд, установленный в 1982 году (+5,3).

Непрерывные инструментальные метеонаблюдения ведутся в Москве с 1879 года.