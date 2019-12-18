"Еще одной перспективной отраслью экономики стала индустрия гостеприимства. В результате изменения городской среды, которую создавали не для туристов, а в первую очередь для москвичей, город стал привлекательнее для наших гостей. Турпоток увеличился почти вдвое и в этом году достигнет почти 25 млн человек, вдвое больше чем в 2010 году", — сказал Собянин в среду на ежегодном отчете перед столичным парламентом.

По его словам, туризм – это целая отрасль для малого и среднего бизнеса и создания рабочих мест.

"Это почти триллион рублей в структуре экономики нашего города. Все крупные города считают эту отрасль одной из главных", — подчеркнул столичный градоначальник.

Он также заявил, что расходы на благоустройство общественных пространств в столице окупаются за год. Собянин отметил, что к властям были претензии, что якобы на благоустройство "тратятся несусветные деньги". По словам мэра, если при этом до начала благоустройства улиц и других общественных пространств туристическая отрасль давала городскому бюджету 20-30 млрд рублей в год, то в настоящее время — уже 130 млрд рублей ежегодно.

"И если бы Москва выглядела, как в 2010 году, не было бы такого роста потока туристов. Это (благоустройство — ИФ) не затратная статья, это одна из самых доходных статей", — подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, когда в Москве только начиналось комплексное благоустройство центральных улиц, он "чего только не наслушался, в том числе нецензурного", однако со временем горожане оставались довольными благоустройством.

При этом, добавил Собянин, работы по благоустройству, которые должны занимать два-три года, делаются в Москве за один сезон.