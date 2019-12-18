"С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ", — написал премьер-министр Алексей Гончарук в среду в своем телеграм-канале.

При этом украинское правительство оставило возможность для граждан при поездке из России на Украину использовать также внутренний паспорт или свидетельство о рождении.

О том, что украинские власти хотят запретить гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам, стало известно 5 декабря. Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев заявил тогда, что упрощенный режим пересечения границы "несет угрозы государственной безопасности Украины".