"Объекты природного и культурного наследия, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, должны находиться под государственной охраной. Чтобы четко обозначить границы, дать описание, продумать режим охраны и оценить такие объекты с научной точки зрения, мы занимаемся паспортизацией", — цитируются в сообщении слова заместителя директора "Заповедного Прибайкалья" по развитию Дениса Банщикова.

Для составления паспорта специалисты посещают каждый памятник — проверяют наличие троп, производят фотосъемку и описывают объект. Координаты его расположения вносятся в туристический GPS-навигатор.

Собранная информация будет также использоваться для составления новых туристических маршрутов.

Паспортизация объектов ведется с начала текущего года. В настоящее время составлены паспорта 22 объектов, среди них — мыс Большой колокольный, утес Саган-Заба, гора Зундук и другие.

До конца года будут подготовлены паспорта еще 18 объектов. Большинство из них находится на байкальском острове Ольхон.

В пресс-службе "Заповедного Прибайкалья" агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что всего на подведомственных учреждению территориях есть более 100 природных и историко-культурных объектов, в основном они расположены на территории Прибайкальского национального парка на берегу Байкала.

ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" объединяет под своим управлением четыре особо охраняемые природные территории общей площадью 1 млн 302,1 тыс. га: Прибайкальский национальный парк, Байкало-Ленский заповедник, заказник "Красный Яр" и Тофаларский заказник.