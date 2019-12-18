Как передал корреспондент "Интерфакса", в настоящее время специалисты закрепляют шатер на верхушке башни на высоте около 20 метров.

По информации пресс-службы правительства Новгородской области, торжественное открытие памятника после реставрации запланировано на 30 декабря.

В ходе реставрации специалисты привели в порядок стены и другие конструкции сооружения. Многотонный шатер башни, покрытый листами меди и латуни, был целиком смонтирован на земле.

Водонапорная башня была построена на центральной площади Старой Руссы в 1908-1909 годах. Ее высота 50 м, толщина стен — 125 см. Башня выполнена из красного кирпича в виде шестигранника. Со временем сооружение стало одним из символов города. В 2019 году началась реставрация обветшавшего памятника архитектуры. Субсидию на ремонт башни выделила областная дума.