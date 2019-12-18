Штрафы устанавливаются за нарушение требований к реализации и возврату билетов на культурно-зрелищные мероприятия, проводимые театрами, цирками, музеями, концертными залами, музыкальными и танцевальными коллективами, концертными организациями.

Предполагается административная ответственность за реализацию билетов: неуполномоченными лицами (это касается билетов, абонементов и экскурсионных путевок); по цене, превышающей цену на билете; с оказанием покупателю сопутствующих услуг, стоимость которых превышает 10% стоимости, указанной в билете. Эта норма будет действовать только в отношении мероприятий, проводимых государственными и муниципальными организациями.

Определяется, что максимальный размер штрафов составляет не более пятикратной стоимости билета.

Для граждан устанавливается штраф в размере — от полуторакратной до двукратной цены (1,5 — 2 кр.), указанной в билете. Для должностных лиц — от двукратной до трехкратной цены (2 — 3 кр.). Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц грозит штраф от трехкратной до пятикратной цены билета (3 — 5 кр.) или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Таким образом, размеры штрафов дифференцированы и значительно снижены по сравнению с редакцией первого чтения", — пояснил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Правом составлять протоколы об административных правонарушениях предлагается наделить должностных лиц министерства культуры.

"Законопроектом предусмотрены меры по борьбе с перекупщиками билетов, которые продают их по завышенным ценам, лишая тем самым многих граждан возможности посещать культурно-зрелищные мероприятия", — сказал Крашенинников.

Он отметил, что изначально в законопроекте штрафы были сильно завышены и несоразмерны последствиям правонарушений, в результате доработки предложены дифференцированные размеры штрафов, кратные стоимости билета.