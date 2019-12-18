В Баку авиакомпания получила возможность отрыть полеты дважды в неделю из Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Минеральных Вод, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.

Кроме того, согласно документам Росавиации, авиакомпания получила допуск к регулярным полетам в Ереван (Армения): из Ставрополя и Уфы – дважды в неделю, из Симферополя – 7 раз в неделю.

"Икар" также получил разрешения на выполнение чартерных рейсов в Бургас и Варну (Болгария) на период с 29 марта по 31 октября 2020 года. Предполагается, что полеты в эти города будут доступны пассажирам из Москвы пять раз в неделю, из Санкт-Петербурга и Самары – дважды в неделю. Также прямые рейсы в Бургас "Икар" может выполнять из Екатеринбурга, Казани и Уфы дважды в неделю.

Вместе с тем, допуски на полеты в курортные города Болгарии в летний период получила и авиакомпания NordStar. Перевозчик получил право выполнять чартерные рейсы в Бургас из Москвы и Санкт-Петербурга по три раза в неделю, из Москвы в Варну – один раз в неделю (с 10 апреля по 16 октября, а также отдельные рейсы 19 июня и 20 июля).