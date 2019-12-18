"В Госсовет в установленном порядке поступило предложение главы республики о согласовании назначения Волченко Вадима Александровича на должность министра", — сказал на заседании спикер парламента Владимир Константинов.

Решение о повторном назначении Волченко министром ранее принял глава Крыма Сергей Аксенов. Согласование нескольких министров парламентом предусмотрено Конституцией республики. В среду депутаты также одобрили назначение министром экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, занимавшего этот пост с 2014 года.

Волченко 45 лет, он возглавляет ведомство с июля 2017 года. До назначения министром он руководил крымским подразделением информагентства "Россия Сегодня", в 2011-2014 годах был главой республиканского комитета Крыма по информации.

Как сообщалось, Крым обновил постсоветский рекорд по числу принятых туристов: с начала 2019 года на полуострове отдохнули 7,2 млн человек. Это больше, чем за весь 2018 год (6,8 млн), и на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года.