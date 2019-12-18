Кандидатуру Соколова представил губернатор Александр Беглов.

"Максим Юрьевич — человек огромного опыта государственной деятельности, вы его все хорошо знаете. Многие годы он работал на высоких постах в правительстве Санкт-Петербурга и правительстве Российской Федерации. При его непосредственном участии были реализованы многие крупные проекты в нашем городе. Я не сомневаюсь, что Максим Юрьевич вольется в нашу команду, станет нашим соратником в решении задач, которые стоят перед Санкт-Петербургом", — отметил Беглов.

В правительстве Санкт-Петербурга Соколову предлагается курировать вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма. В его непосредственном ведении будут находиться комитет по инвестициям, комитет по транспорту, комитет по развитию транспортной инфраструктуры и комитет по развитию туризма.

Кандидатуру Соколова поддержали 43 депутата, один воздержался, двое проголосовали против.

Соколов работал в администрации Петербурга с 2004 по 2009 годы, возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства города. Затем был назначен директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ, а в 2012 году — министром транспорта РФ, проработал на этой должности до 2018 года.