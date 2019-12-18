"Необычный подарок любителям горных лыж и сноуборда в новом зимнем сезоне преподнес курорт "Роза Хутор". На высоте 1,6 тыс. метров, в тоннеле площадью 670 кв. м создали сюжет подводного мира", — рассказали в пресс-службе.

Собеседник отметил, что на стенах тоннеля художники нарисовали дельфинов, медуз, стаи барабулек, морского котика и гигантского кита.

"Новый арт-объект – это не просто красочные граффити. Рисунки дополнены световым и звуковым сопровождением, что дает потрясающий эффект погружения. При создании проекта учитывалось то, что горнолыжники проводят в нем всего несколько секунд: лучше всего граффити смотрятся в движении — желающим запечатлеть тоннель не нужно останавливаться, можно использовать экшн-камеру", — подчеркнули в пресс-службе.

Поскольку в тоннеле берет начало одна из самых простых трасс курорта – Б52 – оценить новинку смогут практически все катающиеся гости "Роза Хутор".

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в качестве эксперимента был раскрашен тоннель на высоте 1350 метров над уровнем моря – сюжет перенес гостей в мир дикой природы Сочинского национального парка.