В связи с неприбытием на вылет из-за непогоды задержаны два рейса из аэропорта "Якутск". Так, рейс Москва — Якутск авиакомпании S7 перенаправлен на запасной аэродром в Нерюнгри.

"Рейс Москва — Якутск компании "Аэрофлот" отложен в аэропорту вылета по решению авиакомпании до 01:00 мск 19 декабря. Вылет из аэропорта Якутска назначен на 8:20 19 декабря", — отмечается в сообщении.

"Утром метеорологическая видимость в аэропорту "Якутск" составляет 170-300 м, температура воздуха — минус 47. В аэропорту введен режим ограниченной видимости", — говорится в сообщении пресс-службы.