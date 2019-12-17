На центральной пешеходной улице города будут работать 14 ярмарочных домиков, в которых рязанцам предложат разнообразную хлебобулочную продукцию, в том числе — пирожки.

"Гостям праздника предстоит выбрать "самый вкусный рязанский пирожок", а также проголосовать на конкурсе за "самый красивый пирог"", — говорится в сообщении.

Оба голосования пройдут с использованием QR-кодов. Для получения жетонов на бесплатное угощение горожанам предстоит принять участие в разнообразных интерактивах, которые будут проходить вдоль улицы Почтовой.

На фестивале также будет работать выставка-ярмарка работ мастеров народно-художественных промыслов и пройдет выступление лучших творческих коллективов Рязани.

Гастрономический фестиваль будет проходить в рамках проекта министерства культуры Российской Федерации "Новогодняя столица России".